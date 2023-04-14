- На данный момент переговоров о выкупе Мантуана нет. Все остановилось. Но игрок хочет остаться в "Зените" и играть за этот клуб, - приводит комментарий Гарсии "СЭ".
Бразильский вингер Густаво Мантуан является главным джокером дружины Сергея Семака. Футболист сумел забить 2 победных гола после выхода на замену, поразив ворота ЦСКА (2:1) и "Химок" (3:2). Также бразилец записал свой на счет мячи во встречах с "Динамо" (2:0) и "Сочи" (7:0). Еще раз Густаво ассистировал Клаудиньо в поединке против "Торпедо" (2:0). По условиям аренды Мантуан летом обязан вернуться в Бразилию, так как права на игрока принадлежат "Коринтианс". Сегодня наставник петербуржцев Сергей Семак заявил, что хотел бы видеть Мантуана в своей команде на постоянной основе.
Агент: переговоров о выкупе Мантуана нет. Игрок хочет остаться в "Зените" и играть за этот клуб
Агент бразильского футболиста Густаво Мантуана Луис Фернандо Гарсия высказался по поводу возможного перехода игрока в петербуржский клуб на постоянной основе.
Фото: Чемпионат.com