- Изюминка "Урала", наверное, в тренере. Виктор Михайлович Гончаренко — хороший тренер. Будет вдвойне интересно поиграть с его командой, - приводит мнение Зайнутдинова "Матч Премьер".
25-летний казахстанский хавбек Бахтиер Зайнутдинов пополнил состав ЦСКА летом 2020 года, перебравшись из "Ростова". Тогда у руля столичного коллектива находился белорусский тренер Виктор Гончаренко. В этом сезоне игрок сборной Казахстана провел 22 поединка за армейцев, в которых сумел забить 1 гол. В данный момент Гончаренко является наставником "Урала". Екатеринбуржцы после 22 туров располагаются на 11-й строчке, заработав 25 очков. "Шмели" опережают "Пари НН", идущий в зоне стыков, на 6 баллов. В Кубке России "Урал" дошел до финала верхней сетки турнира, пройдя "Спартак", где также сыграет с ЦСКА.
Зайнутдинов: изюминка "Урала" - Виктор Гончаренко
Казахстанский футболист ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов высказался по поводу будущего соперника армейцев "Урала".
Фото: ФК "Урал"