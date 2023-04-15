В концовке матча 23-го тура росссийской Премьер-Лиги "Крылья Советов" - "Химки", который завершился со счетом 0:0, главный судья встречи Рафаэль Шафеев удалил новоиспеченного главного тренера гостей Андрея Талалаева за брошенную на поле бутылку. Таким образом Талалаев точно пропустит следующий тур, в котором "автозаводцы" сыграют против "Торпедо" - последней команды российского специалиста. Напомним, он покинул кресло наставника "черно-белых" в конце марта.
11 апреля "Химки" назначили Андрея Талалаева на пост наставника подмосковной команды, которую он ранее возглавлял в сезоне-2019/20.
Талалаев был удален в дебютном матче у руля "Химок"
Наставник "Химок" Андрей Талалаев был удален под занавес игры с самарскими "Крыльями Советов" в 23-м туре РПЛ (0:0).
Фото: ФК "Химки"