"К нам "Зенит" по поводу Тюкавина не обращался. Про контакты "Зенита" с агентом Кости у нас тоже нет информации", - цитирует Пивоварова Sport24.
Напомним, на этой неделе в средствах массовой информации были сообщения о том, что "Зенит" рассматривает нападающего "Динамо" Константина Тюкавина в качестве усиления в это летнее трансферное окно.
20-летний российский центрфорвард является воспитанником академии московского клуба. На его счету 9+4 по системе гол плюс пас в 31 матче текущего сезона.
Генеральный директор "Динамо": "Зенит" к нам по поводу Тюкавина не обращался
Гендиректор "Динамо" Павел Пивоваров ответил на слухи о возможном трансфере форварда Константина Тюкавина в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Динамо"