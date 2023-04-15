- Понравился матч и то, как действовала моя команда. То, о чем договаривались, было выполнено на поле, если убрать последние 10 минут. Обидно такие матчи проигрывать, когда и игра дается, и забиваем. Но недоконцентрация в конце нас подвела. С такими командами концентрация должна быть 95 минут, да и после, уже в раздевалке. На ничью точно наиграли, а в итоге проиграли. Поблагодарил ребят, желание и самоотдача были. Хорошо разобрали «Динамо», по-моему, им было тяжело.
По итогам матча 23-го тура российской Премьер-Лиги "Пари НН" на выезде упустил победу с "Динамо". Подопечные Сергея Юрана вели в счете до 79-й минуты игры, после чего пропустили в свои ворота три мяча от столичной команды. После 23-х проведенных туров нижегородцы по-прежнему занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. Эта строчка дает право на участие в стыковых матчах за право остаться на следующий год в РПЛ. До безопасной, 12-й позиции, нижегородскому коллективу на текущий момент не хватает шесть баллов. Это был второй поединок под руководством Юрана. В дебютной игре специалиста "Пари НН" уступил "Краснодару" (3:1).
Источник: пресс-служба "Пари НН"
Юран: в концовке "Пари НН" подвела недоконцентрация. На ничью мы точно наиграли
Наставник "Пари НН" Сергей Юран подвел итоги противостояния с московским "Динамо" в рамках 23-го тура РПЛ (1:3).
Фото: ФК "Химки"