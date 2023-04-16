"Общается ли "Динамо" с Марко Николичем по возможному назначению? Нет, это неправда... Очень много слухов! Как у Николича ситуация с трудоустройством? Наверное, пока не определился", - цитирует Йоксимовича "СЭ".
Марко Николич занимал должность главного тренера московского "Локомотива" с мая 2020 по октябрь 2021 года. Наставник "железнодорожников" покинул свой пост по обоюдному согласию сторон и с тех пор является безработным. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что столичное "Динамо" рассматривает 43-летнего серба в качестве замены Славиши Йокановича у руля команды.
Агент Николича: "Динамо" не общается с Марко по возможному назначению
Агент экс-наставника "Локомотива" Марко Николича Деян Йоксимович назвал слухами возможные переговоры тренера с "Динамо".
Фото: РПЛ