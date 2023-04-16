- Когда Дзюба последние несколько лет выходил на "Газпром-Арену", часть фанатов ему не аплодировала. Он был не свой. Артем по духу - не ленинградец. Были легионеры, например, Данни и Ломбертс - они прикипели к городу, их полюбил народ. Чтобы добиться расположения народа в Петербурге надо быть культурным, благородным человеком. А Дзюба - ярко выраженный эгоист. Он любит себя в футболе. Он импульсивный. Да, он может, но когда ему это сильно надо.
Нападающий "Локомотива" Артем Дзюба защищал цвета "Зенита" из Санкт-Петербурга с 2015 по 2022 год. Российский футболист завоевал с командой 12 различных трофеев. В 249 матчах за коллектив с берегов Невы Дзюба отметился 108 забитыми голами. С февраля этого года футболист выступает за "железнодорожников". На его счету семь сыгранных встреч за московский клуб во всех турнирах, в которых он отличился шестью забитыми мячами и одной голевой передачей. "Локомотив" по итогам 22 туров текущего розыгрыша чемпионата страны занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. "Зенит" уверенно лидирует в чемпионате, имея 9-очковый отрыв от находящегося на втором месте "Ростова".
Источник: Sport24
Орлов: Дзюба в "Зените" не был своим. Он по духу - не ленинградец
Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о бывшем форварде петербургского "Зенита" Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Зенит"