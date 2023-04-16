"Мы увидели совсем другую игру. "Химки" более цельно сыграли в обороне и не позволяли сопернику многого, как в предыдущих матчах. Удар в штангу Лысцова - один из главных моментов первого тайма. Спасение Митрюшкина после удара со штрафного, однозначно, один из лучших сейвов тура", - приводит слова Оленева "СЭ".
Напомним, 11 апреля Андрей Талалаев возглавил подмосковные "Химки". В его первой игре у руля команды "Химки" сыграли безголевую ничью на выезде с самарскими "Крыльями Советов". Последняя победа команды в чемпионате России была одержана 4 ноября в домашнем матче против "Оренбурга" (2:0). С тех пор на счету "красно-черных" пять поражений и два ничейных результата. После 23 сыгранных туров подмосковный коллектив с 14 очками занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице РПЛ за 7 игр до окончания первенства страны.
Генеральный директор "Химок" Оленев - о первом матче при Талалаеве: мы увидели совсем другую игру
Гендиректор "Химок" Николай Оленев прокомментировал дебют на тренерском мостике Андрея Талалаева в игре 23-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (0:0).
Фото: ФК "Химки"