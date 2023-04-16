- В чём феномен Карпина? Очень требовательный человек и тренер. Хорошо разбирает слабые места и слабые зоны. Физически хорошо готовы. Удивил ли сегодня "Зенит"? Нет, не удивил. Я думаю, что все в России знают, как здорово они играют в техничный футбол, как опасны у чужой штрафной. Будет ли "Ростов" в тройке? Мы идем от игры к игре.
После домашней ничьей с "Зенитом" "Ростов" сохранил за собой второе место в турнирной таблице. Ростовчане опережают идущий третьим московский "Спартак" на одно очко и имеют в своем активе 46 очков. Валерий Карпин работает главным тренером "Ростова" с 2017 года. При нем ростовчане ни разу в истории не выигрывали каких-либо трофеев. Специалист также возглавляет сборную России, с которой провел 12 матчей, одержав в них семь побед. Контракт Карпина с "Ростовом" действует до мая 2026 года.
Источник: "РБ Спорт"
Терентьев: в чём феномен Карпина? Очень требовательный человек и тренер. Хорошо разбирает слабые места и слабые зоны
Защитник "Ростова" Денис Терентьев подвел итоги матча с "Зенитом" (0:0) и рассказал, в чем феномен главного тренера Валерия Карпина.
Фото: ФК "Ростов"