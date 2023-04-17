Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лидс Юнайтед
22:00
ЛиверпульНе начат
П1 5.2X 4.7П2 1.6

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сельта
22:00
МальоркаНе начат
П1 1.81X 3.35П2 5.55

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фиорентина
21:45
АталантаНе начат
П1 2.32X 3.45П2 3.3
 Реклама betboom Бонус до 7000Р
новым клиентам

Экс-гендиректор "Спартака": с Федуном мы не общаемся. У меня своя жизнь, у него – своя

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-гендиректор "Спартака" Юрий Первак заявил, что не общается с бывшим президентом клуба Леонидом Федуном.
Фото: ФК "Спартак"
- С Федуном мы не общаемся. Нет совершенно никакой обиды. У меня своя жизнь, у него – своя. Да и в принципе на что мне обижаться? Я совершенно доволен своей жизнью. Вообще всем доволен. У меня выросли пять детей.

Юрий Первак работал в "Спартаке" с 2004 по 2005 год. Работает в компании "Лукойл", которой с лета 2022 года принадлежит 100 процентов акций московской команды. Федун приобрел "Спартак" в 2004 году и долгое время был президентом и владельцем красно-белых. За 18 лет правления Федуна "Спартак" лишь один раз стал чемпионом России, выиграв титул в 2017 году, когда команду возглавлял Массимо Каррера.

Источник: "РБ Спорт"


Первак Спартак Федун
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Тренер "Торпедо" назвал главного судью матча со "Спартаком" клоуном. Клотету грозит дисквалификация на срок до 4 матчей
Экс-гендиректор "Спартака": в условиях СВО Fan ID нужно принять как данность 1
Даса: если Тюкавин будет продолжать держать уровень, то у него все шансы заиграть в Европе 1
Слуцкий - о чемпионской интриге в РПЛ: девять очков - неотыгрываемое расстояние в семи турах 2
"Матч ТВ": "Ференцварош" связался с Верой из "Оренбурга". В аргентинце заинтересован лично Черчесов
Дзюба: за "Спартак" больше людей болеет, чем за "Зенит" 3
Первак: всегда удивляет, что "Спартак" построил такой прекрасный стадион, а вокруг него непомерный бардак 1
Дзюба - о Fan ID: может, можно его как-то отменить? 3
Бышовец: увольнение Йокановича из "Динамо" - вопрос времени 1
Головин - о матче "Монако" с "Лорьяном": забивать приятно. Значит не зря выхожу на поле
Форвард "Спартака" Бальде: работаю над тем, чтобы стать лучшим бомбардиром РПЛ 1
Семак: у "Зенита" не тот отрыв, который позволяет команде спокойно докатываться до финиша сезона 1
Карпин: после игры в раздевалке обычно чаще всего не критикую, вне зависимости от результата
Экс-гендиректор "Спартака": с Федуном мы не общаемся. У меня своя жизнь, у него – своя
Президент "Оренбурга": попросим ЭСК РФС рассмотреть несколько судейских решений в матче с "Локомотивом" 1