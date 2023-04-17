- С Федуном мы не общаемся. Нет совершенно никакой обиды. У меня своя жизнь, у него – своя. Да и в принципе на что мне обижаться? Я совершенно доволен своей жизнью. Вообще всем доволен. У меня выросли пять детей.
Юрий Первак работал в "Спартаке" с 2004 по 2005 год. Работает в компании "Лукойл", которой с лета 2022 года принадлежит 100 процентов акций московской команды. Федун приобрел "Спартак" в 2004 году и долгое время был президентом и владельцем красно-белых. За 18 лет правления Федуна "Спартак" лишь один раз стал чемпионом России, выиграв титул в 2017 году, когда команду возглавлял Массимо Каррера.
Источник: "РБ Спорт"
Экс-гендиректор "Спартака": с Федуном мы не общаемся. У меня своя жизнь, у него – своя
Экс-гендиректор "Спартака" Юрий Первак заявил, что не общается с бывшим президентом клуба Леонидом Федуном.
Фото: ФК "Спартак"