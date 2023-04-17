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Форвард "Спартака" Бальде: работаю над тем, чтобы стать лучшим бомбардиром РПЛ

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Форвард "Спартака" Кейта Бальде заявил о цели стать лучшим бомбардиром РПЛ в будущем.
Фото: ФК "Спартак"
- Я заряжен, хочу забивать в каждом матче – всегда! Ставлю ли я перед собой цель стать лучшим бомбардиром РПЛ в будущем? Я работаю над этим. Надеюсь, у меня получится.

28-летний Кейта Бальде, известный по своим выступлениям за "Монако" и миланский "Интер", присоединился к "Спартаку" летом прошлого года, однако пропустил долгое время из-за дисквалификации за допинг и травм. Всего нападающий сыграл за красно-белых восемь матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу. Некоторое время назад в СМИ появлялись видеосвидетельства того, что игрок "Спартака" присутствовал в ночном клубе, где, по сообщениям очевидца, был в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: Metaratings


Спартак Бальде
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