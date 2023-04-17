По информации источника, венгерский клуб уже связывался с представителями аргентинского полузащитника. В разговоре обсуждался возможный переход Веры в "Ференцварош" в ближайшее летнее трансферное окно.
Сообщается также, что футболист привлек внимание лично главного тренера "Ференцвароша" Станислава Черчесова. При этом, "Оренбург" хотел бы продать 25-летнего Веру в зарубежный клуб, а не команду РПЛ.
Ранее в российских СМИ появилась информация, что Веру хочет приобрести санкт-петербургский "Зенит", однако данная информация не была подтверждена заинтересованными сторонами напрямую.
Источник: "Матч ТВ"
"Матч ТВ": "Ференцварош" связался с Верой из "Оренбурга". В аргентинце заинтересован лично Черчесов
"Ференцварош" хочет приобрести аргентинского полузащитника "Оренбурга" Лукаса Веру.
Фото: "СЭ"