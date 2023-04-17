"В чем отличия России от Бразилии? О, отличий много. В Бразилии намного теплее, ха-ха. Что в Бразилии, что в России - высокий уровень футбола. Это чемпионаты примерно одного уровня. РПЛ и Лига Бразилии - для меня они обе хороши", - цитирует Андре Sport24.
Андре Фелипе, играющий на позиции центрального нападающего, защищает цвета столичного "Торпедо" с марта этого года. 32-летний футболист находился без клуба с тех пор, как расторг соглашение в октябре 2022 года с клубом "Куяба", представляющий Серию A чемпионата Бразилии. Форвард сыграл в 3 встречах за московский клуб, в которых не отличился ни одним результативным действием.
Форвард "Торпедо" Андре: РПЛ и Лига Бразилии - чемпионаты примерно одного уровня
Бразильский форвард "Торпедо" Андре Фелипе сравнил первенства России и Бразилии.
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