"Как я говорил ранее, мы должны быть сосредоточены на каждом матче, потому что в последнее время не достигаем поставленных целей. Но для нас было важно заработать три очка в матче с "Пари НН" - эта победа придаст нам уверенности в будущем. Возможно ли попасть в тройку по итогам сезона? Все возможно! Но нам надо биться за каждое очко в оставшихся матчах", - приводит слова Дасы "Чемпионат".
После 23 проведенных туров "Динамо" занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. За семь матчей до окончания первенства России столичный клуб отстает от идущего 4-м ЦСКА на пять очков, от занимающего 3-е место "Спартака" на шесть баллов, а от расположившегося на 2-й строчке "Ростова" - на 7 очков.
Эли Даса присоединился к "Динамо" на правах свободного агента осенью прошлого года. Он принял участие в 23 матчах за клуб во всех турнирах и отметился одним ассистом.
Даса: победа над "Пари НН" придаст нам уверенности в борьбе за топ-3 по итогам сезона
Защитник "Динамо" Эли Даса оценил шансы московской команды на попадание в призовые места по итогам сезона РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"