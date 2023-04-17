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Шалимов: "Спартак" иногда заигрывается, легковесно относится к моментам. Какой-то неуместный романтизм

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Экс-полузащитник "Спартака" Игорь Шалимов высказал мнение об игре красно-белых.
Фото: "Спорт-Экспресс"
- На мой взгляд, "Спартак" очень романтично и легковесно относится к моментам - когда ты много создаешь, надо забивать больше двух, чтобы не иметь проблем по результату. Красно-белые же в этой красоте иногда заигрываются, реагируя на процесс - а нужен результат, нужна конкретика и счет. Нужна солидность, футболисты обязаны помнить о счете. Такая солидность есть у ЦСКА. А тут забили два, но не забили еще два - это только пенальти. А сколько не забили с игры! Какой-то неуместный романтизм, - передает слова Шалимова "РБ Спорт".

Матч 23 тура Российской премьер-лиги "Торпедо" - "Спартак" завершился победой гостей со счетом 2:1. В первом тайме этой игры красно-белые трижды пробивали пенальти, при этом в первом случае Кейта Бальде попал в перекладину, во втором удар Руслана Литвинова отразил голкипер "автозаводцев" Егор Бабурин, а в третьем Роман Зобнин забил гол, установив счет 2:0 к исходу тайма. Помимо 11-метровых, красно-белые не реализовали большое количество моментов с игры. К середине второго тайма Литвинов получил две желтые карточки и был удален с поля, а в концовке встречи "Спартак" остался вдевятером после удаления Кристофера Мартинса, после чего "Торпедо" отыграло один гол и имело шансы сравнять счет.


Спартак Шалимов
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