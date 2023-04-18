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Спортдиректор "Локомотива": мы не интересуемся Писарским, клуб доволен Дзюбой

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Спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов заявил, что клуб не рассматривает форварда "Крыльев Советов" Владимира Писарского на замену Артему Дзюбе.
Фото: ФК "Локомотив"
- Клуб не интересуется Владимиром Сычевым. Мы довольны тем, как играет за "Локомотив" Артём Дзюба.

Сычевой, который со второй половины чемпионата России выступает под фамилией Писарский, зимой перебрался из "Оренбурга" в самарские "Крылья Советов". В то же трансферное окно из самарского клуба в "Локомотив" перешли два игрока - форвард Максим Глушенков и полузащитник Сергей Пиняев.

Контракт Дзюбы с "Локомотивом", подписанный в феврале этого года, рассчитан до конца сезона. Сам футболист заявлял, что не планирует начинать разговоры о новом соглашении до окончания чемпионата России. В СМИ появлялась информация, что "Локомотив" готов предложить Дзюбе долгосрочный контракт.

Источник: "Матч ТВ"


Дзюба Локомотив Крылья Советов Сычевой
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