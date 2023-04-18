- Все неровно играют. ЦСКА в нескольких матчах подряд выиграл, но может и в следующих встречах оступиться. "Динамо" сейчас непонятно в каком состоянии. "Спартак" начал неплохо, обыграл "Локомотив" в Кубке России, но железнодорожники в чемпионате продолжают побеждать, а красно-белых лихорадит. Поэтому трудно отдать кому-то предпочтение.
В первых матчах после зимнего перерыва "Спартак" играл с "Локомотивом" в Кубке России. В обеих встречах победу одержали красно-белые. В чемпионате же "Спартак" одержал две победы в пяти матчах, опустившись на третье место в турнирной таблице и отстав от лидирующего "Зенита" уже на 10 очков за семь туров до конца сезона. "Локомотив" после поражения от "Спартака" в Кубке одержал четыре победы в пяти матчах РПЛ, проиграв лишь "Зениту" 1:2. На втором месте в турнирной таблице расположился "Ростов", который отстает от клуба из Санкт-Петербурга на девять очков.
Источник: "РБ Спорт"
Широков: "Спартак" лихорадит, "Динамо" непонятно, в каком состоянии. Трудно отдать кому-то предпочтение
Экс-полузащитник сборной России Роман Широков высказался о борьбе за второе место в РПЛ в текущем сезоне.
Фото: РИА Новости