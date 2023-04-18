- Надо сыграть на три головы сильнее, чем с "Торпедо", чтобы рассчитывать на хороший исход. "Акрон" выбил "Локомотив" и "Динамо" — легкой игры не будет, - приводит мнение Чернова "Чемпионат".
"Спартак" и "Акрон" разыграют путевку в финал Пути регионов Кубка России в среду. На пути к этому поединку тольяттинский клуб сумел отправить домой 3 столичных клуба, представляющих РПЛ – "Торпедо", "Локомотив" и "Динамо". В Первой лиге дружина Евгения Калешина занимает 13 позицию. "Спартак" в 23 туре национального первенства сумел наконец-то набрать три очка и прервать свою безвыигрышную серию, которая насчитывала 5 игр. Красно-белый коллектив в гостях переиграл "Торпедо". Примечательно, что именно "Спартак" - действующий обладатель Кубка России. Поединок пройдет в Жигулевске на арене "Кристалл", который вмещает чуть больше 3 тысяч зрителей.
Защитник "Спартака" Чернов: "Акрон" выбил "Локомотив" и "Динамо" - легкой игры не будет
Российский игрок "Спартака" Никита Чернов поделился ожиданиями от предстоящего противостоянии с "Акроном" в рамках Кубка России.
Фото: "Чемпионат"