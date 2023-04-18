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Колосков: Малком полезен и эффективен каждую игру, а Дзюба показывает хороший результат через матч

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Бывший член исполкома УЕФА Вячеслав Колосков оценил игру нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы после возобновления чемпионата России.
Фото: ФК "Оренбург"
Дзюба действует очень эффективно на поле. Я такого не ожидал от него в "Локомотиве". Думаю, им все в команде довольны. Без него неизвестно, что бы стало с "Локомотивом". Но Дзюба не приблизился к тому же Малкому по полезности. Малком полезен и эффективен каждую игру, а Дзюба показывает хороший результат через матч. Поэтому пока лучший в лиге остается Малком, – приводит слова Колоскова Sport24.

Дзюба оставался без работы с ноября прошлого года после ухода из турецкого клуба "Адана Демирспор". Во время зимнего трансферного окна 34-летнего ветерана связывали с московским "Торпедо" и "Пари Нижний Новгород", однако сделки так и не состоялись. 8 февраля столичный "Локомотив" анонсировал заключение контракта с Дзюбой до конца сезона.

В шести матчах чемпионата России Дзюба забил шесть голов и сделал четыре голевые передачи. В минувшем туре форвард оформил ассистентский хет-трик в выездном матче с "Оренбургом" (4:1). С Дзюбой в составе "Локомотив" выиграл пяти из шести игр весенней части сезона. По итогам марта новичок "железнодорожников" удостоился награды лучшему игроку месяца.


Зенит Локомотив Колосков Дзюба Малком
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