– Участие команд Медиалиги в Кубке России – это минус российского футбола. Раньше нельзя было представить любительскую команду, которая обыгрывает профессионалов. Это говорит об уровне нашего футбола. Неправильно, что профессиональные футболисты проигрывают любителям, – приводит слова Филимонова "Матч ТВ".
В нынешнем сезоне ряд команд Медиалиги прошли несколько раундов Кубка России. Наибольший резонанс вызвали результаты "Амкала" и 2DROTS. Успешная инициатива нашла поддержку со стороны РФС, который увеличил количество слотов для представителей Медиалиги до восьми начиная с сезона-2023/24.
Во время международной паузы в третьей декаде марта 2DROTS провели товарищескую игру с московским ЦСКА. Любители одержали сенсационную победу со счетом 2:1. "Армейцам" уйти от поражения не помог гол Федора Чалова. В конце встречи на поле в составе красно-синих появился легендарный бразилец Карвальо, специально приглашенный на эту игру.
Филимонов: команды Медиалиги в Кубке – минус российского футбола. Неправильно, что профессионалы проигрывают любителям
Экс-голкипер "Спартака" и сборной России Александр Филимонов высказался против участия команд Медиалиги в Кубке России.