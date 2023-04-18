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Нападающий "Спартака" Промес пропустит матч второго раунда 1/2 финала Пути регионов Кубка России с "Акроном"

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Нападающий "Спартака" Квинси Промес остался в Москве и не полетел вместе с командой в Самару на выездной матч второго раунда полуфинала Пути регионов с тольяттинским "Акроном".
Фото: ФК "Спартак"
31-летний нидерландец получил травму икроножной мышцы в начале апреля. Промес не успел восстановиться к кубковой игре с "Акроном" и пропустит предстоящую встречу.

Игра в рамках второго этапа 1/2 финала Пути регионов состоится при заполненных до отказа трибунах стадиона "Кристалл" в Жигулевске (Самарская область) в среду, 19 апреля. Стартовый свисток арбитра Алексея Амелина из Тулы раздастся в 16:30 по московскому времени. Вместимость домашней арены "Акрона" составляет немногим более 3000 зрителей.

По пути в полуфинал Кубка России волжане последовательно выбили из розыгрыша три московских клуба - "Торпедо", "Локомотив" и "Динамо". "Спартак" вылетел в Путь регионов из Пути РПЛ, уступив по сумме двух встреч екатеринбургскому "Уралу". Финалист Пути регионов определится по результатам единственного матча в Жигулевске. В другом полуфинале завтра сыграют "Краснодар" и самарские "Крылья Советов".

Источник: Metaratings


Спартак Промес Акрон Кубок России
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