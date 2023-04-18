- Какая ситуация с Азией и УЕФА? Две конфедерации в составе ФИФА. Мы ведем переговоры с УЕФА о восстановлении и снятии банов, - приводит слова Митрофанова "СЭ".
Напомним, что все наши национальные сборные и клубы не имеют права играть в международных турнирах из-за бессрочной дисквалификации со стороны УЕФА и ФИФА. Последний раз сборная Россия играла официальный матч еще в рамках отбора к ЧМ в Катаре. Тогда команда Карпина из-за автогола защитника Федора Кудряшова уступила Хорватии и отправилась в стыки. На клубном же уровне официальный поединок состоялся в феврале 2022 года. "Зенит" в рамках противостояния в Лиге Европы гостил у испанского "Бетиса". За 90 минут игры команды не сумели забить друг другу. Из-за победы в первом матче севильский коллектив прошел дальше. Также в этом турнире должен был сыграть "Спартак". Его соперником был "РБ Лейпциг".
Митрофанов: ведем переговоры с УЕФА о восстановлении и снятии банов
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о том, что Союз ведет переговоры о возвращении российских команд в официальные соревнования.
Фото: РФС