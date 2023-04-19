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Даса: "Динамо" - самый популярный клуб России. Мечтаю стать чемпионом в составе этой команды

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Защитник "Динамо" Эли Даса считает "бело-голубых" самым популярным клубом страны.
Фото: ФК "Динамо"
- Для каждого, кто связан с "Динамо", столетие - большой день. Это важный момент для истории клуба. Чемпионство? Мы все ждем этот день. Никто не знает, когда он настанет, но мы приложим все усилия, чтобы это случилось как можно раньше. Надеюсь, что стану чемпионом в составе "Динамо", это моя мечта. Самый популярный клуб России? "Динамо", конечно, без вопросов вообще! У нашего клуба богатая история.

Израильский правый защитник Эли Даса перебрался в "Динамо" в сентябре прошлого года. Контракт Дасы с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. На счету 30-летнего футболиста 23 игры за москвичей во всех турнирах. Защитник отметился одной голевой передачей за 1869 игровых минут.

"Динамо" по итогам 23 туров занимает 5 место в турнирной таблице РПЛ за 7 матчей до окончания чемпионата. В активе столичной команды 39 набранных очков. В рамках 24-го тура "бело-голубые" встретятся с лидером турнира "Зенитом". Поединок состоится 22 апреля в Санкт-Петербурге.

Источник: "РБ Спорт"


Даса Динамо
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