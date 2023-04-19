- Верю ли, что бразильские легионеры покинут "Зенит"? Сегодня верить ни во что нельзя. Обманывают абсолютно все. А что касается игроков, то логика в их возможном уходе есть - им нужно играть в Лиге чемпионов. Они явно могут быть востребованы в Европе. А значит, "Зенит" сможет на них заработать деньги. Чего оставаться-то?
Напомним, клубы из России не могут принимать участия в международных соревнованиях по причине отстранения в феврале прошлого года. Ранее в СМИ бразильский вингер "Зенита" Малком не исключил, что в летнее трансферное окно может перебраться в клуб, с которым сможет вновь участвовать в еврокубках. Сайт Transfermarkt оценивает текущую стоимость 26-летнего бразильца, которым в январе был заинтересован "ПСЖ", в 27 миллионов евро. Стоимость Вендела составляет 22 миллиона евро, капитан "сине-бело-голубых" Дуглас Сантос оценивается в 16 млн.
Источник: Sport24
Орлов: бразильцам "Зенита" нужно играть в Лиге чемпионов, а клуб сможет на них заработать деньги. Чего оставаться-то?
Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что если бразильские легионеры "Зенита" захотят уйти по окончании сезона, то клуб сможет на этом заработать.
Фото: Чемпионат.com