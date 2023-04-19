"Вопрос с выкупом Мансильи мы пытаемся решить. Есть какие-то вещи, которые требуют уточнения, согласования, достижения договоренностей. Мы этим занимаемся. Как что-то будет решено, мы объявим. Работаем над этим", - цитирует Еремякина "СЭ".
Брайан Мансилья, перебравшийся в "Оренбург" летом прошлого года, по-прежнему принадлежит аргентинскому "Расингу". 26-летний левый вингер сыграл за российскую команду 20 матчей, в которых отличился тремя забитыми голами и отдал шесть результативных передач. На голевое действие аргентинец тратит 424 минуты игрового времени. Арендное соглашение между оренбуржцами и клубом из Аргентины рассчитано до конца нынешнего сезона.
Президент "Оренбурга" Еремякин: пытаемся решить вопрос с выкупом Мансильи
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин рассказал, как обстоят дела с выкупом прав на нападающего Брайана Мансильи у аргентинского "Расинга".
Фото: ФК "Оренбург"