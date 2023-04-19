Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Акрон
2 - 1 2 1
СпартакЗавершен
Краснодар
2 - 2 (П 3 - 0) 2 230)
Крылья СоветовЗавершен
ЦСКА
1 - 1 1 1
УралЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Интер
1 - 0 1 0
Бенфика1 тайм
П1 1.33X 5П2 12.8
Бавария
22:00
Манчестер СитиНе начат
 Реклама betboom Бонус до 7000Р
новым клиентам

Гончаренко: нравится, когда судья дает играть. Но сегодня он больше давал играть ЦСКА

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Наставник "Урала" Виктор Гончаренко поделился мыслями по поводу работы арбитра в поединке Кубка России между ЦСКА и "шмелями".
Фото: " Чемпионат"
- Нравится, когда судья дает играть. Но сегодня он больше давал играть ЦСКА. Пенальти или нет, я не видел. Пока я сам не увижу, не могу говорить. Посмотрим. Я могу и в штрафных и карточках ошибаться. Несколько свистков пропустил, - приводит комментарий Гончаренко пресс-служба "Урала".

Сегодня "Урал" гостил у ЦСКА в рамках 1-го поединка финального противостояния Пути РПЛ Кубка России. Екатеринбуржцы были близки к победе, забив на 70-й минуте. Отличился румынский атакующий хавбек Эрик Бикфалви. Отметим, что у некоторых судейских экспертов возникли вопросы к этому голу, так как ранее игрок "Урала", возможно, нарушил правила. Но армейский коллектив сумел уйти от поражения благодаря 11-метровому, который был назначен за борьбу между защитником "Урала" Эммерсоном и центрфорвардом москвичей Антоном Заболотным.

Примечательно, что судивший игру петербуржец Кирилл Левников не увидел фол. Пенальти был назначен только после просмотра ВАР. Пенальти реализовал Хесус Медина. Отметим, что на минувших выходных коллективы также встречались между собой. Победу ЦСКА принес гол Федора Чалова с пенальти.


Гончаренко Урал ЦСКА Кубок России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится
Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Федотов – о Карраскале: не отдал, не забил. Не лучшая игра, но человек старался 1
Гончаренко: нравится, когда судья дает играть. Но сегодня он больше давал играть ЦСКА
Джикия: что значит "Спартак" деградирует? Нельзя другое слово подобрать? 5
Гришин - о матче ЦСКА - "Урал": по большому счету игра ничейная эксклюзив
Гаджиев: Калешин старается глубоко изучать игру ведущих команд Европы и мира 1
"Краснодар" сыграет с "Акроном" в первом этапе финала Пути регионов Кубка России
"Краснодар" в серии пенальти обыграл "Крылья Советов" и вышел в финал Пути регионов Кубка России
ЦСКА сыграл вничью с "Уралом" в Кубке России и прервал свою 5-матчевую победную серию 14
Селюк: если Бувач не уйдёт, то Черчесова в "Динамо" не будет 2 эксклюзив
Червиченко: если бы игроки "Акрона" действовали более грамотно, в ворота "Спартака" еще три мяча влетели бы 6 эксклюзив
Нигматуллин: у "Акрона" есть ряд интересных игроков, плюс нужно отметить прекрасную тренерскую работу Калешина 1 эксклюзив
Главврач ЦСКА Безуглов – о Зайнутдинове: у него небольшая проблема со здоровьем, как говорят в НХЛ, с нижней частью тела
Канчельскис: такое ощущение, что "Спартак" просто забил на кубок. Их возили весь первый тайм как детей 2
Тренер "Акрона" Калешин – о победе над "Спартаком": когда ты прошел шесть раундов, то не хочешь вылетать
«Акрон» уничтожил сезон «Спартака». Клуб из Первой лиги выбил четвертый московский клуб из Кубка 7