- Нравится, когда судья дает играть. Но сегодня он больше давал играть ЦСКА. Пенальти или нет, я не видел. Пока я сам не увижу, не могу говорить. Посмотрим. Я могу и в штрафных и карточках ошибаться. Несколько свистков пропустил, - приводит комментарий Гончаренко пресс-служба "Урала".
Сегодня "Урал" гостил у ЦСКА в рамках 1-го поединка финального противостояния Пути РПЛ Кубка России. Екатеринбуржцы были близки к победе, забив на 70-й минуте. Отличился румынский атакующий хавбек Эрик Бикфалви. Отметим, что у некоторых судейских экспертов возникли вопросы к этому голу, так как ранее игрок "Урала", возможно, нарушил правила. Но армейский коллектив сумел уйти от поражения благодаря 11-метровому, который был назначен за борьбу между защитником "Урала" Эммерсоном и центрфорвардом москвичей Антоном Заболотным.
Примечательно, что судивший игру петербуржец Кирилл Левников не увидел фол. Пенальти был назначен только после просмотра ВАР. Пенальти реализовал Хесус Медина. Отметим, что на минувших выходных коллективы также встречались между собой. Победу ЦСКА принес гол Федора Чалова с пенальти.
Гончаренко: нравится, когда судья дает играть. Но сегодня он больше давал играть ЦСКА
Наставник "Урала" Виктор Гончаренко поделился мыслями по поводу работы арбитра в поединке Кубка России между ЦСКА и "шмелями".
Фото: " Чемпионат"