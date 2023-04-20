- "Спартак" проиграл? А почему в этих стенах звучит слово "Спартак"? Нам нельзя думать, что кто-то вылетел. Должна быть такая философия, чтобы мы были готовы к каждому матчу.
Гончаренко раньше был главным тренером ЦСКА, принципиального соперника "Спартака". Красно-белые вылетели из Кубка России за пару часов до конца матча "Урала", который сейчас тренирует Гончаренко, и армейцев. "Спартак" проиграл тольяттинскому "Акрону" из Первой лиги и прекратил борьбу за трофей. "Урал" и ЦСКА еще сыграют между собой один матч за право выхода в суперфинал Кубка России.
Источник: "Чемпионат"
Гончаренко: "Спартак" проиграл? А почему в стенах стадиона ЦСКА звучит слово "Спартак"?
Главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко отреагировал на вылет "Спартака" из Кубка России.
Фото: " Чемпионат"