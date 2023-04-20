- Переговоры по контракту игрока — это интерес разных сторон: клуба, игрока, его представителей, интерес со стороны европейских клубов. Это пазл, который надо собирать в моменте, когда все слагаемые совпадут. Пока такого нет. Хочет ли клуб продлить контракт? Повторюсь, это зависит от многих слагаемых. Мы наблюдаем за ситуацией.
Контракт 19-летнего Захаряна с московским "Динамо" истекает в июне 2024 года. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к нему со стороны турецкого "Галатасарая". Сам футболист назвал слухи о переходе в клуб из Турции самой абсурдной информацией, которую он слышал за последнее время. Transfermarkt оценивает Захаряна в 15 миллионов евро, полузащитник - второй по трансферной стоимости среди всех российских футболистов. Игрок "Динамо" уступает по этому показателю только полузащитнику "Монако" Александру Головину, который оценивается в 25 миллионов евро.
Источник: "Чемпионат"
Гафин - о продлении контракта Захаряна с "Динамо": это пазл, нужно, чтобы все слагаемые совпали. Пока такого нет
Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин прокомментировал переговоры с Арсеном Захаряном о продлении контракта.
Фото: "Чемпионат"