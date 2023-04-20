- Здесь нужно отметить работу тренера Калешина. У "Акрона" есть своя изюминка и свой стиль игры — это сыграло решающую роль во всех матчах с, казалось бы, более сильными соперниками.
"Акрон" продолжил свою победную серию в Кубке России. Тольяттинская команда из Первой лиги не потерпела еще ни одного поражения в турнире. "Акрон" выбил из розыгрыша Кубка России московские "Локомотив" и "Динамо". Самой свежей "жертвой" тольяттинцев стал "Спартак", который уступил "Акрону" в матче второго этапа полуфинала Пути регионов 1:2. В следующем матче в рамках Кубка России "Акрон" встретится с "Краснодаром" в игре первого этапа финала Пути регионов.
Источник: "Чемпионат"
Семин: у "Акрона" есть своя изюминка и свой стиль игры — это сыграло решающую роль во всех матчах
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о победе "Акрона" над "Спартаком" в Кубке России.
Фото: РИА Новости