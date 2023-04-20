– У меня сложилось впечатление, что нужно "поблагодарить" селекционный отдел "Спартака" за тех "высококвалифицированных" иностранцев, которых они привезли в нашу команду. У меня есть предложение для руководителей "Спартака" – снять чартер и отправить всех легионеров на родину, по домам.
И начать нужно с Парагвая! Дуарте купили за 4,5 млн евро, а его 18-летний мальчик по фамилии Салтыков просто перебегал. Конечно, нужно отметить великолепный гол Тавареша. Но чартер по домам это не отменяет, – приводит слова Аленичева "КП".
23-летний центральный защитник Алексис Дуарте пополнил состав "Спартака" во время зимней паузы, перейдя из парагвайского клуба. Его трансферная стоимость оценивается в 4 млн евро. Парагваец принял участие в трех матчах чемпионата России и в одной кубковой игре с "Акроном", пока не отметившись результативными действиями.
Накануне "Спартак" выбыл из розыгрыша Кубка России. В выездной встрече в Жигулевске действующий обладатель трофея уступил середняку Первой лиги "Акрону" со счетом 1:2. Во втором тайме красно-белые вернулись в игру благодаря дебютному голу Томаша Тавареша, но дожать соперника в концовке команде Гильермо Абаскаля так и не удалось. В финале Пути регионов соперником "Акрона" станет "Краснодар", который по пенальти обыграл "Крылья Советов" (2:2, 3:0 по пен.).
Аленичев: предложение руководителям "Спартака" – снять чартер и отправить всех легионеров по домам. И начать с Парагвая!
Экс-полузащитник "Спартака" Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение красно-белых от "Акрона" (1:2) и вылет московской команды из Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"