– Продление контракта на 3 года? Это домыслы, чьи-то разговоры. Не комментирую, – приводит слова агента Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что полузащитник Дмитрий Баринов близок к продлению соглашения с "Локомотивом". Действующий контракт между сторонами истекает следующим летом. Срок действия нового трудового договора составит три года.
Не так давно сообщалось о том, что капитан "железнодорожников" близок к переходу в стамбульский "Бешикташ". Однако российский и турецкий клубы не сумели прийти к компромиссу по финансовым аспектам сделки.
Дмитрий Баринов является воспитанником "Локомотива". В нынешнем сезоне на счету 26-летнего хавбека два забитых мяча и три ассиста в 28 играх в составе красно-зеленых.
Агент Баринова – о возможном продлении контракта с "Локомотивом" на 3 года: это домыслы, чьи-то разговоры
Павел Банатин, агент полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова, отреагировал на возможное подписание его клиентом нового трехлетнего контракта с клубом в ближайшее время.
Фото: ФК "Локомотив"