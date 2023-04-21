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Виктор Гусев: у меня большая претензия к футболистам нынешнего поколения "Динамо", из которых уже сделали героев

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Комментатор Виктор Гусев заявил, что у него есть претензии к некоторым футболистам "Динамо".
Фото: "Чемпионат"
- У меня большая претензия к футболистам нынешнего поколения "Динамо", из которых уже сделали героев. Да, они очень талантливы, но не оправдывают ожиданий. Не буду называть имена, они все на слуху. Но они ничего такого серьезного не сделали. Лидеры нынешнего "Динамо" показывают отдельные моменты в отдельных матчах.

Виктор Гусев - известный болельщик московского клуба. Комментатор был одним из тех, кто поздравил "Динамо" с недавним столетием спортивного общества. Сейчас главным тренером бело-голубых является сербский специалист Славиша Йоканович, под руководством которого "Динамо" вылетело из Кубка России, проиграв тольяттинскому "Акрону" в Пути регионов. В прошлом сезоне, когда командой руководил немец Сандро Шварц, "Динамо" дошло до финала Кубка России. Капитаном "Динамо" является полузащитник Даниил Фомин, а основным голкипером Антон Шунин. Форвард бело-голубых Федор Смолов некоторое время назад негативно обратился к болельщику клуба, назвав его клоуном.

Источник: "РБ Спорт"


Гусев Динамо
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