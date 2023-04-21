- Я сам никогда не курил - ни сигар, ни сигарет, разве что кальян. Гинер - человек очень умный, знающий. Кроме сигар, он любил вино. Президент учил нас, игроков ЦСКА, наслаждаться ими осознанно. Раз уж куришь - надо понимать, что именно, изучать специфику. Разбираться в оттенках вкуса вина, сортах табака. А не просто сунул сигару в рот и пошел, - передает слова Карвальо Sport24.
40-летний экс-полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо выступал за красно-синих с 2004 по 2009 год, провел в составе "армейцев" 140 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 43 результативных передачи. За этот период футболист дважды стал чемпионом России, выиграл 4 Кубка России и 3 национальных Суперкубка, а также стал обладателем Кубка УЕФА в евросезоне-2004/2005. Президентом ЦСКА с 2001 года является предприниматель Евгений Гинер.
Карвальо: Гинер учил нас, игроков ЦСКА, осознанно наслаждаться сигарами и вином
Экс-полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо рассказал об отношениях игроков красно-синих с президентом клуба Евгением Гинером.
Фото: ПФК ЦСКА