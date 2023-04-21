– Абаскалю необходимо поработать еще несколько циклов. Только тогда он будет понимать, как формировать подготовку команды ко второй части сезона. Останется он или нет, не мне судить. Контракт с тренером, насколько известно, продлен. Значит, в клубе чувствуют, что Абаскаль держит руку на пульсе, понимают, что он в курсе всего происходящего с командой.
В матче с "Акроном" задача Абаскаля свелась к тому, что он расставил игроков, рассказал, как надо действовать, обыгрывать. Но побеждать на поле должны футболисты. Именно они, а не тренер. Он не может вложить футболистам свою душу, свое сердце, свое желание. Но опять-таки, они же профессионалы. Или нет? – приводит слова Игнатьева Bobsoccer.
Напомним, после поражения московского "Спартака" от тольяттинского "Акрона" со счетом 1:2 в Кубке России главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль попал под обструкцию общественности. Одним из ярых критиков выступил бывший наставник московской команды Дмитрий Аленичев. 50-летний специалист обвинил испанца в том, что он утратил контроль над раздевалкой, а также предположил, что у него на руках имеются предложения от других клубов.
"Спартак" одержал всего одну победу в последних семи матчах чемпионата и Кубка России. После вылета из кубкового турнира команда Гильермо Абаскаля сосредоточится на борьбе за медали в Российской Премьер-Лиге. За 7 туров до финиша сезона красно-белые с 45 очками замыкают тройку лидеров и отстают на минимальное расстояние от идущего вторым "Ростова". На пятки "Спартаку" наступает ЦСКА, у которого 44 балла.
Игнатьев: Абаскалю необходимо поработать еще несколько циклов. Побеждать "Акрон" на поле должны футболисты, а не тренер
Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на критику в адрес наставника красно-белых Гильермо Абаскаля на фоне кризиса "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"