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Петрушин: "Динамо" может повторить успех, обыграв "Зенит". Петербуржцы играют тяжеловато

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Экс-игрок "Динамо" Алексей Петрушин поделился своими соображениями по поводу предстоящего поединка 24-го тура РПЛ против "Зенита".
Фото: РИА Новости
- Сможет ли "Динамо" повторить успех Кубка России и обыграть "Зенит"? А почему бы и нет? Хотя обыграли тогда по пенальти, но выглядели достаточно хорошо. На последних минутах «Динамо» имело солидное преимущество. Если гости смогут сыграть, как последние пятнадцать минут на Кубок, то почему бы и не отнять очки у "Зенита"? Он играет тяжеловато. С другой стороны любой профессионал выходит побеждать, независимо от того, насколько ты опережаешь соперников. Тем более, питерцы играют не за фантики, - приводит мнение Петрушина "Евро-Футбол.Ру".

В субботу "Зенит" на своей домашней арене сыграет с "Динамо". Эта игра станет уже третьей между коллективами. В Москве команды Сергея Семака уверенно переиграла столичный коллектив, отправив их в ворота два безответных мяча. Свои фамилии в протокол записали Андрей Мостовой и Густаво Мантуан.

В этом году "Зенит" и "Динамо" встречались в Санкт-Петербурге уже в рамках Кубка. Москвичи забили уже на 1-й минуте. Мяч в сетку собственных отправил голкипер сине-бело-голубых Александр Васютин. "Зениту" удалось отыграть еще в первом тайме благодаря точному удару головой Зелимхана Бакаева. Во второй половине игры команды не сумели порадовать болельщиков забитыми мячами. Стоит отметить, что в ворота "Зенита" не был назначен 11-метровый за фол Клаудиньо. Эту ошибку признали официально. Матч перетек в серию пенальти, где сильнее оказались динамовцы (4:5).


Петрушин Динамо Зенит
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