Гаджиев: шансы "Динамо" не проиграть "Зениту" - 30-40 %. "Ростов" хорошо подготовлен, может удержать второе место

Фото: ФК "Амкар"

- 18 специалистов из 20 скажут, что фаворит - "Зенит". Понятно, что футбол непредсказуем, но шансы до игры у "Зенита" автоматически выше. Они лидируют на протяжении последних лет, никому первую строчку не уступают. У "Динамо" порой складывается неплохая игра. Многие отдают предпочтение временам Шварца, но такие сравнения всегда условны. Также все забывают, что в последние месяцы у Шварца ничего не получалось. Ряд игроков отъехал, и после этого они проиграли всё, что можно и нельзя.- В победу "Динамо" я не могу верить. Я могу говорить о том, что возможен выигрыш любой команды - при этом добавлю, что вероятность победы "Зенита" выше. Не только потому что они сильнее по составу - это потенциально более сильная команда. В отдельном матче может быть всё, каких-то 30, 35, 40 даже процентов шансов, быть может, есть и у "Динамо". И то из этих 30-40 процентов значительная часть - условная ничья.Шансы у них есть - не только в связи с набранными очками, но и потому, что команда хорошо подготовлена, двигается, играет всегда яростно. Мотивация высокая, взаимопонимание в команде замечательное. Много молодых игроков, хорошо знающих, что от них требуется на поле. В первую очередь это та самоотдача, с которой играет команда, и уровень готовности. Они высокий темп с "Зенитом" держали очень долго, во втором тайме только, в концовке, чуть подсдали.