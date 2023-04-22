- Счет вполне соответствующий тому, что происходило на поле. "Зенит" был сильнее. У него было больше моментов, которые исходили из возможностей большей группы мастеров, чем у "Динамо". Они заставляли ошибаться соперника. А во втором тайме мне показалось, что у гостей возникли психологические проблемы, такие, как были в предыдущих матчах. Они могли проиграть более крупно. Просто не все футболисты соответствуют тем задачам, которые стоят перед "Динамо". А в целом достойная игра, - приводит мнение Игнатьева "Евро-Футбол.Ру".
Сегодня "Зенит" на своей домашней арене сумел обыграть "Динамо", отправив в ворота москвичей три мяча. В первые 45 минут игры "Динамо" удавалось сдерживать петербуржцев и не давать создавать моменты. Гол пришел уже в самой концовке первого тайма. Динамовец Нгамале неаккуратно сыграл против зенитовца Малкома и судья показал на точку. Пенальти уверенно реализовал Малком, отправив команды на перерыв при счете 1:0. Во второй половине игры Малком оформил дубль, забив свой 18 мяч в текущем розыгрыше национального первенства. Футболист поразил ворота Шунина красивым обводящим ударом. Гол Фомина вернул интригу в матче, но вышедший на замену Андрей Мостовой, откликнувшись на пас Малкома, сделал счет 3:1. Теперь "Зенит" набрал 58 очков и продолжает уверенно лидировать в РПЛ. "Динамо" располагается на 5-й строчке, опережая идущий на строчку ниже "Краснодар" на 1 балл.
Борис Игнатьев: "Динамо" могло проиграть "Зениту" крупнее. Во втором тайме у москвичей возникли психологические проблемы
Известный российский тренер Борис Игнатьев поделился своими соображениями по поводу победы "Зенита" над "Динамо" (3:1) в матче 24-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"