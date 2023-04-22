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Осасуна
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БетисЗавершен
Альмерия
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АтлетикЗавершен
Реал Сосьедад
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Райо ВальеканоЗавершен
П1 1.02X 17П2 400
Вальядолид
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ЖиронаЗавершен
П1 1.03X 17П2 400
Реал
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Салернитана
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СассуолоЗавершен
Лацио
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ТориноЗавершен
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Майнц
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БаварияЗавершен
Герта
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ВердерЗавершен
Бохум
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ВольфсбургЗавершен
Хоффенхайм
1 - 3 1 3
КельнЗавершен
Боруссия Д
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АйнтрахтЗавершен

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Осер
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ЛилльЗавершен
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Борис Игнатьев: "Динамо" могло проиграть "Зениту" крупнее. Во втором тайме у москвичей возникли психологические проблемы

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Известный российский тренер Борис Игнатьев поделился своими соображениями по поводу победы "Зенита" над "Динамо" (3:1) в матче 24-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
- Счет вполне соответствующий тому, что происходило на поле. "Зенит" был сильнее. У него было больше моментов, которые исходили из возможностей большей группы мастеров, чем у "Динамо". Они заставляли ошибаться соперника. А во втором тайме мне показалось, что у гостей возникли психологические проблемы, такие, как были в предыдущих матчах. Они могли проиграть более крупно. Просто не все футболисты соответствуют тем задачам, которые стоят перед "Динамо". А в целом достойная игра, - приводит мнение Игнатьева "Евро-Футбол.Ру".

Сегодня "Зенит" на своей домашней арене сумел обыграть "Динамо", отправив в ворота москвичей три мяча. В первые 45 минут игры "Динамо" удавалось сдерживать петербуржцев и не давать создавать моменты. Гол пришел уже в самой концовке первого тайма. Динамовец Нгамале неаккуратно сыграл против зенитовца Малкома и судья показал на точку. Пенальти уверенно реализовал Малком, отправив команды на перерыв при счете 1:0. Во второй половине игры Малком оформил дубль, забив свой 18 мяч в текущем розыгрыше национального первенства. Футболист поразил ворота Шунина красивым обводящим ударом. Гол Фомина вернул интригу в матче, но вышедший на замену Андрей Мостовой, откликнувшись на пас Малкома, сделал счет 3:1. Теперь "Зенит" набрал 58 очков и продолжает уверенно лидировать в РПЛ. "Динамо" располагается на 5-й строчке, опережая идущий на строчку ниже "Краснодар" на 1 балл.


Игнатьев Б Динамо Зенит
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