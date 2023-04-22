"Еще рано говорить о том, останется ли Вильмар в клубе на следующий сезон. Пока он принадлежит "Зениту" и думает только о том, чтобы выиграть с командой 5 титулов подряд. Ни о чем другом речь не идет", - цитирует агента Sport24.
Опорный полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос перешел в "Зенит" из "Бока Хуниорс" в феврале 2019 года. Контракт колумбийца с клубом рассчитан до июня 2026 года. В этом сезоне 29-летний хавбек принял участие в 25 матчах за "сине-бело-голубых" во всех турнирах. На его счету один гол и две результативные передачи.
Агент Барриоса : еще рано говорить, останется ли Вильмар в "Зените" на следующий сезон
Агент хавбека "Зенита" Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо рассказал о будущем своего клиента в клубе.
Фото: Getty Images