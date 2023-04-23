- Конечно, я скучаю по таким матчам, потому что переходил в "Краснодар", чтобы играть в Европе. Сейчас, к сожалению, мы не можем там играть. Но мы настроены на то, чтобы продолжать отдавать все лучшее "Краснодару".
Зимой прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях по политическим причинам.
Джон Кордоба перешел в "Краснодар" из "Герты" в июле 2021 года. Его соглашение с краснодарской командой рассчитано до лета 2025 года. В этом сезоне колумбийский нападающий забил 15 голов и отдал 8 результативных ассистов на партнеров в 29 матчах за "быков". В мае форварду исполнится 30 лет.
Источник: ""РБ Спорт""
Кордоба: конечно, скучаю по еврокубкам, потому что переходил в "Краснодар", чтобы играть в Европе
Форвард "Краснодара" Джон Кордоба признался, что ему не хватает участия команды в еврокубках.
Фото: ФК "Краснодар"