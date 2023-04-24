- Конечно же, я недоволен своим игровым временем в "Локомотиве". Скоро заканчивается мой контракт, затем будем думать, что делать дальше. Мне волноваться не о чем. Думаю, что предложения у меня будут. Уверен ли, что не останусь в "Локомотиве"? Думаю, что в данной ситуации — маловероятно.
24-летний Игнатьев сыграл за "Локомотив" 22 матча в чемпионате и Кубке России в текущем сезоне. Нападающий отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Всего на поле форвард провел 909 минут. Игнатьев перешел в "Локомотив" только прошлым летом из казанского "Рубина" на правах свободного агента. Также футболист в РПЛ выступал за "Краснодар" и самарские "Крылья Советов". Контракт Игнатьев с железнодорожниками истекает уже в июне этого года. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны одной из израильских команд.
Источник: "Чемпионат"
Иван Игнатьев: маловероятно, что останусь в "Локомотиве". Я недоволен игровым временем
Нападающий "Локомотива" Иван Игнатьев заявил, что с большой долей вероятности покинет команду по окончании сезона.
Фото: ФК "Локомотив"