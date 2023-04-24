- Было бы очень здорово, если бы Марио Фернандес вернулся в ЦСКА. Очень сильный игрок. Конечно, он бы нам сильно помог в следующем сезоне. Марио мы всегда ждём.
Ранее 32-летний Фернандес расторг арендное соглашение с бразильским "Интернасьоналом". СМИ Бразилии сообщили, что футболист хочет вернуться в Россию. Защитник до сих пор принадлежит ЦСКА, с которым у него действует контракт до 2024 года. Фернандес не сможет выступать за армейцев в текущем сезоне, так как заявочное окно уже закрыто. Футболист защищает цвета московской команды с 2012 года.
Источник: "Чемпионат"
Чалов: было бы очень здорово, если бы Марио Фернандес вернулся в ЦСКА. Мы всегда его ждем
Форвард ЦСКА Федор Чалов заявил, что в команде ждут возвращения защитника Марио Фернандеса.
Фото: ПФК ЦСКА