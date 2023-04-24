- Судя по всем обсуждаемым новостям, я очень верю в уход Малкома. Это будет очень большая потеря для "Зенита", потому что он очень хороший игрок и качественный футболист! Тем интереснее будет смотреть, что "Зенит" будет делать в течение года, чтобы сохранить Малкома и других иностранных игроков, которые могут захотеть покинуть команду.
В прошедшее зимнее трансферное окно "Зенит" вел переговоры с французским "ПСЖ" о переходе Малкома, однако клубы не смогли прийти к соглашению, так как петербургский клуб не хотел отдавать бразильского нападающего в аренду без права выкупа. Сам Малком в одном из своих последних интервью посетовал, что российские команды отстранены от участия в еврокубках, и не исключил, что может покинуть санкт-петербургский клуб ближайшим летом.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Данни: верю в уход Малкома из "Зенита". Это будет очень большая потеря
Экс-полузащитник "Зенита" Мигел Данни заявил, что верит в уход из санкт-петербургского клуба нападающего Малкома.
Фото: ФК "Зенит"