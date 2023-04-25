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Григорян: Абаскаль явно ошибся с тактикой на старт матча. После замен "Спартак" завладел инициативой и по делу выиграл

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Экс-наставник "Анжи" и "СКА-Хабаровск" Александр Григорян раскритиковал тактику главного тренера "Спартака" в начале домашнего матча с "Краснодаром" (4:3) в рамках 24-го тура РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"
– Абаскаль явно ошибся с тактикой на старт матча. Да, "Краснодар" выглядел здорово, но была очевидна ошибка в расстановке. Было видно, что тренер обсуждает свои действия во втором тайме. Сделав замены, "Спартак" завладел инициативой и по делу выиграл.

Хотя… трудно сказать. У "Спартака" было колоссальное моральное преимущество во втором тайме. Когда "Краснодар" повел со счётом 3:2, то в этот момент потерял контроль над игрой. Была мыслишка, как бы удержать счет. А "Спартак" бросился с остервенением отыгрываться. Дрогнула команда у "Краснодара", – цитирует Григоряна "Матч ТВ".

Накануне "Краснодар" упустил победу в выездном матче со "Спартаком" в рамках 24-го тура чемпионата России. Встреча на стадионе "Открытие Банк Арена" завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. Примечательно, что команда Владимира Ивича дважды вела в счете по ходу игры - 2:0 и 3:2, но в итоге потерпела поражение. Этот проигрыш стал для "быков" уже третьим в нынешнем сезоне, когда они лидировали с преимуществом в два гола.

По итогам 24 туров "Спартак" единолично обосновался на третьей строчке в таблице чемпионата России. На счету команды Гильермо Абаскаля 48 очков и минимальное отставание от идущего вторым "Ростова". "Краснодар" с 38 очками остался на седьмой позиции в РПЛ. Центральным матчем следующего тура станет встреча в Москве между "Спартаком" и "Ростовом".


Григорян Спартак Краснодар Абаскаль
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