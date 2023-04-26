20-летний форвард не попал в заявку на выездную встречу в рамках 24-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:3) из-за ангины.
– Константин сегодня должен был в общую группу перейти, пока не разговаривал с врачом. Болезнь прошла, – приводит слова Пивоварова ТАСС.
Константин Тюкавин провел 22 матча в составе "Динамо" в чемпионате России, записав на свой счет в них 8 голов и отдав 6 результативных пасов. Кроме того, уроженец Котласа выходил на поле в десяти кубковых встречах, не отметившись забитыми мячами и ассистами.
По итогам 24 туров "Динамо" опустилось на шестое место в таблице РПЛ. У бело-голубых в активе 39 очков. Команда Славиши Йокановича на минимальное расстояние отстает от "Ахмата" (40). Замыкающий тройку лидеров "Спартак" опережает "динамовцев" на девять баллов.
Нападающий "Динамо" Тюкавин перенес ангину и вернулся к тренировкам с командой
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров рассказал о состоянии здоровья нападающего "Динамо" Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"