- Проговорили какие?то моменты, договорились, что будем дальше общаться. Нам будут пояснять, все хотят улучшения судейства. Это системная проблема, её нужно решать, нужны временные рамки, нужно готовить судей, программа должна быть другая.
Ранее в РПЛ заявили, что проведут общую встречу представителей всех клубов лиги с судьями. До этого с арбитрами встречались только члены тренерского штаба московского "Спартака" во главе с наставником красно-белых Гильермо Абаскалем. Несколько дней назад в знак протеста против судейства генеральный директор самарских "Крыльев Советов" Вадим Андреев принял решение покинуть свой пост. К общему собранию клубов призвал воронежский "Факел".
Источник: "Матч ТВ"
Гендиректор "Ахмата": проблема судейства в России - системная, ее нужно решать
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров назвал проблему судейства системной в российском футболе.
Фото: ФК "Ахмат"