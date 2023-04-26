- Славиша Йоканович — хороший тренер. Это его первый сезон в "Динамо", и я думаю, что ему нужно еще немного времени, чтобы добиться успехов с командой. Он действительно хороший тренер.
Йоканович пришел в "Динамо" на смену покинувшему клуб немецкому главному тренеру Сандро Шварцу летом прошлого года. Контракт бело-голубых с сербским специалистом рассчитан до конца текущего сезона. В руководстве "Динамо" задачей на остаток сезона назвали попадание в тройку призеров чемпионата. Сейчас "Динамо" шестое с 39 очками после 24 сыгранных матчей.
Источник: "Матч ТВ"
Гагнидзе: Йоканович — хороший тренер. Это его первый сезон в "Динамо", ему нужно еще немного времени
Полузащитник "Динамо" Лука Гагнидзе заявил, что главному тренеру команды Славише Йокановичу нужно еще немного времени, чтобы добиться успеха.
Фото: ФК "Динамо"