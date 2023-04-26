- После матча с Бельгией он зашёл ко мне в номер и спросил: "Тебе верёвку с мылом нести?" Ты, говорит, расслабься. На этом жизнь не заканчивается. Легко сказать — "не закапывайся". Но Саламыч поддержал меня в сложный момент.
Семенов говорит о матче группового этапа чемпионата Европы 2020 года. Тогда сборная России разгромно проиграла Бельгии 0:3. Этот и последующие матчи российской национальной команды на турнире лишили ее возможности выйти в плей-офф. Сборная России Станислава Черчесова заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. После турнира Черчесов покинул свой пост.
Источник: "Матч ТВ"
Семенов: после матча с Бельгией Черчесов у меня спросил: "Тебе веревку с мылом нести?"
Защитник "Ахмата" Андрей Семенов рассказал об общении с бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
Фото: РПЛ