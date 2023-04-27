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Игонин: у Ренана хорошее футбольное образование, но он еще совершает тактические ошибки

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Экс-защитник "Зенита" Алексей Игонин поделился мыслями по поводу бразильского футболиста петербуржцев Роберта Ренана.
Фото: "Чемпионат"
- На мой взгляд, Ренан совершает тактические ошибки. Безусловно, у него очень хорошее футбольное образование, но в понимании игры люди на его позиции выступает увереннее. Ренан еще прибавит. Его купили на перспективу. У игрока должно быть желание уйти летом, но я сомневаюсь, что "Зенит" выстраивал с ними отношения на столь короткий срок, - приводит комментарий Игонина "РБ Спорт".

Бразильскому защитнику "Зенита" Роберту Ренану всего 19 лет. До переезда в Россию футболист провел на взрослом уровне всего 17 поединков, защищая цвета бразильского "Коринтианс". В них бразилец отметился 2 голевыми пасами. Игра Роберта заинтересовала скаутов "Зенита" и руководство клуба приняло решение приобрести права на 19-ленетнего защитника. В футболке невского клуба Ренан провел 7 поединков в национальном первенстве и 1 игру в Кубке России. Игроку сразу же удалось стать основным защитником. При этом, стоит отметить, что несмотря на качественное продвижение мяча, Ренан часто совершает ошибки, которые приводят к опасным атакам и голам. Следующий матч "Зенит" проведет против "Крыльев Советов" Игоря Осинькина.


Игонин Зенит Ренан
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