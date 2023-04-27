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Агент: Бальде нравится русский язык, он активно его учит

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Агент сенегальского нападающего Кейта Бальде Федерико Пасторелло рассказал об успехах игрока в изучении русского языка.
Фото: Sport24
- Бальде нравится русский язык, он активно его учит. Для Бальде это важно, он хочет знать язык страны, в которой играет, - приводит слова агента "РБ Спорт".

Кейта Бальде, находящийся в России с лета 2022 года, провел в спартаковской футболке 10 игр. В них он сумел забить 3 гола. К забитым мячам сенегалец приплюсовал еще и 2 ассистентских действия. Контакт форварда с московской командой рассчитан до конца июня 2025 года. 8 марта Бальде исполнилось 28 лет. "Спартак" на данный момент располагается на 3-й позиции после 24 туров национального первенства. В этот уик-энд команда Абаскаля встретится с "Ростовом" Валерия Карпина. Дончане за этот же отрезок занимают 2-е место.


Бальде Кейта Спартак
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