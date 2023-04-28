- "Зенит" — лидер нашего чемпионата, поэтому игра будет очень тяжелой. Там выступают квалифицированные футболисты, которые стоят по 40–50 миллионов евро, но за счет командных перестроений, духа и характера можно и нужно огрызнуться, постараться забрать очки в этом матче.
В составе "Зенита" есть лишь один футболист, за которого санкт-петербургский клуб заплатил 40 миллионов евро - нападающий Малком. Именно за такую сумму бразильца купили у испанской "Барселоны" несколько лет назад. "Зенит" продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ с 58 набранными очками после 24 сыгранных матчей. Малком - лучший бомбардир чемпионата России с 18 забитыми мячами. Матч с "Крыльями Советов" состоится завтра, 29 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
Источник: "Матч ТВ"
Зуев: в "Зените" играют футболисты, которые стоят по 40-50 млн евро, но "Крылья" могут огрызнуться
Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Зуев рассказал, что может помочь самарцам обыграть "Зенит".
ПФК "Крылья Советов"